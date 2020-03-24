Зеленский одобрил ратификацию договора с Францией по морской безопасности Украины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97058 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102670 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104757 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103828 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112257 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100540 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105081 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106592 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131528 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130442 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Зеленский одобрил ратификацию договора с Францией по морской безопасности Украины

Зеленский одобрил ратификацию договора с Францией по морской безопасности Украины

Киев  •  УНН

 • 13034 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №0025 "О ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и обороны Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает УНН.

Так, последний этап прохождения документа - возвращено с подписью от Президента 24 марта.

Целью принятия закона является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соответствующего договора, который был подписан 19 ноября 2019 года.

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Отметим, что реализация закона потребует финансирования из государственного бюджета Украины.

Напомним, в начале марта Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержки усиление морской безопасности и охраны Украины, поданного Кабмином. Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат Украины.

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