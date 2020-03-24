Зеленський увів Венедіктову до складу РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс Генерального прокурора Ірину Венедіктову до складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №107/2020 з'явився на сайті Глави держави, передає УНН.
"Відповідно до частини четвертої статті 107 КУ постановляю: на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року № 929 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Венедіктову Ірину Валентинівну — Генерального прокурора", - йдеться у тексті указу.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
Також Зеленський підписав указ №106/2020, яким постановив увести в дію рішення РНБО від 24 березня 2020 року "Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством оборони України".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради Національної безпеки і оборони віце-прем’єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.