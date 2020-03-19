Зеленський увів Резнікова до складу РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради Національної безпеки і оборони віце-прем’єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. Про це йдеться в указі №99/2020, передає УНН.
"... увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Резнікова Олексія Юрійовича — Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - йдеться у повідомленні.
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Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.