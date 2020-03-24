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Зеленський схвалив ратифікацію договору з Францією щодо морської безпеки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон №0025 "Про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки і охорони України". Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає УНН.

Так, останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 24 березня.

Метою прийняття закону є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності відповідного договору, який був підписаний 19 листопада 2019 року.

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Зазначимо, що реалізація закону потребуватиме фінансування з державного бюджету України.

Нагадаємо, на початку березня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України, поданий Кабміном. Відповідне рішення підтримав 261 народний депутат України.

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