Пандемия коронавируса: Франция выводит своих военнослужащих из Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Франция из-за эпидемии выводит своих солдат из Ирака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Отмечается, что такое решение было принято после того, как международная коалиция, которая борется с террористической группировкой “Исламское государство”, приостановила учебные программы иракской армии из-за распространения коронавируса.
Так, около 200 французских военнослужащих в ближайшее время отправятся домой.
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Во Франции с начала эпидемии от последствий коронавируса умер 1331 человек. Официально подтверждено 25,600 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.
Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.