Пандемія коронавірусу: Франція виводить своїх військовослужбовців з Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Франція через епідемію виводить своїх солдатів з Іраку. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Зазначається, що таке рішення було прийнято після того, як міжнародна коаліція, яка бореться з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”, призупинила навчальні програми іракської армії через поширення коронавірусу.
Так, близько 200 французьких військовослужбовців найближчим часом відправляться додому.
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У Франції з початку епідемії від наслідків коронавірусу померла 1331 людина. Офіційно підтверджено 25, 600 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.