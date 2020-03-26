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Пандемія коронавірусу: Франція виводить своїх військовослужбовців з Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Франція через епідемію виводить своїх солдатів з Іраку. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Зазначається, що таке рішення було прийнято після того, як міжнародна коаліція, яка бореться з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”, призупинила навчальні програми іракської армії через поширення коронавірусу.

Так, близько 200 французьких військовослужбовців найближчим часом відправляться додому.

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У Франції з початку епідемії від наслідків коронавірусу померла 1331 людина. Офіційно підтверджено 25, 600 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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