Пандемія коронавірусу: Пентагон наказав військовим зупинити подорожі за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністр оборони США Майк Еспер видав наказ, який забороняє всім американським військовим подорожувати за кордон чи здійснювати пересування за кордоном протягом 60 днів. Про це очільник Пентагону розповів в інтерв'ю агентству Reuters передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Таким чином військові США намагаються мінімізувати розповсюдження коронавірусу.
Еспер уточнив, що наказ розповсюджуватиметься на всіх військових, цивільний персонал та їх родини, але зазначив, що будуть зроблені певні виключення. Одне з них - поступовий вивід американських військових з Афганістану продовжуватиметься.
Раніше очільник Держдепартаменту США Майк Помпео заявив, що Китай все ще приховує інформацію про коронавірус.
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Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.