Пандемия коронавируса: Пентагон приказал военным остановить путешествия за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Министр обороны США Майк Эспер издал приказ, запрещающий всем американским военным путешествовать за границу или осуществлять передвижения за границей в течение 60 дней. Об этом глава Пентагона рассказал в интервью агентству Reuters передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Таким образом военные США пытаются минимизировать распространение коронавируса.
Эспер уточнил, что приказ будет распространяться на всех военных, гражданский персонал и их семьи, но отметил, что будут сделаны определенные исключения. Одно из них — постепенный вывод американских военных из Афганистана будет продолжаться.
Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Китай все еще скрывает информацию о коронавирусе.
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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.