Помпео: Китай все ще приховує інформацію про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео у вівторок розкритикував те, як Китай справляється зі спалахом коронавірусу, заявивши, що правляча у КНР Комуністична партія як і раніше приховує від світу інформацію, необхідну для запобігання нових випадків зараження. Про це Помпео сказав в інтерв’ю радіопрограмі Washington Watch, передає УНН.
“Я стурбований тим, що це приховування, ця дезінформація, якою займається Комуністична партія Китаю, все ще позбавляє світ необхідної інформації, щоб ми могли запобігти повторенню нових випадків”, — додав Помпео.
Він додав, що повільність Пекіна в обміні інформацією про вірус створила ризики для людей у всьому світі, і сказав, що це “дійсно поставило під загрозу тисячі життів”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай поділився з Україною досвідом профілактики епідемії COVID-19 — МОЗ
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.