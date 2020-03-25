Помпео: Китай все ще приховує інформацію про коронавірус

КИЇВ. 25 березня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео у вівторок розкритикував те, як Китай справляється зі спалахом коронавірусу, заявивши, що правляча у КНР Комуністична партія як і раніше приховує від світу інформацію, необхідну для запобігання нових випадків зараження. Про це Помпео сказав в інтерв’ю радіопрограмі Washington Watch, передає УНН.