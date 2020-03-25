Помпео: Китай все еще скрывает информацию о коронавирусе

КИЕВ. 25 марта. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник раскритиковал то, как Китай справляется со вспышкой коронавируса, заявив, что правящая в КНР Коммунистическая партия по-прежнему скрывает от мира информацию, необходимую для предотвращения новых случаев заражения. Об этом Помпео сказал в интервью радиопрограмме Washington Watch, передает УНН.