Китай поділився з Україною досвідом профілактики епідемії COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Китай поділився з українською стороною досвідом профілактики епідемії COVID-19, пише УНН з посиланням на профільний Telegram-канал “Коронавірус_інфо”.
Китайські медичні фахівці поділилися з представниками України своїм досвідом профілактики епідемії коронавірусної інфекції, інспекційних і карантинних заходів для громадян, а також транспортування товарів під час пандемії.
“Ці питання обговорювалися сьогодні у Посольстві Китайської Народної Республіки в Україні під час відеоселекторної наради старших посадових осіб Міністерства охорони здоров’я Китаю — Євразійських країн щодо питань боротьби з епідемією COVID-19”, — вказано у повідомленні.
Додамо, що з аеропорту “Бориспіль” має вилетіти військовий літак, який прямує до Китаю за медичними засобами.