Китай поделился с Украиной опытом профилактики эпидемии COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Китай поделился с украинской стороной опытом профилактики эпидемии COVID-19, пишет УНН со ссылкой на профильный Telegram-канал “Коронавирус_инфо”.
Китайские медицинские специалисты поделились с представителями Украины своим опытом профилактики эпидемии коронавирусной инфекции, инспекционных и карантинных мероприятий для граждан, а также транспортировки товаров во время пандемии.
“Эти вопросы обсуждались сегодня в Посольстве КНР в Украине во время видеоселекторного совещания старших должностных лиц Министерства здравоохранения Китая — Евразийских стран по борьбе с эпидемией COVID-19”, — указано в сообщении.
Добавим, что из аэропорта “Борисполь” должен вылететь военный самолет, следующий в Китай за медицинскими средствами.