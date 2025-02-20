Макрон анонсировал разговор с Зеленским

ukenru
Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
17:54 • 35061 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
13:25 • 117667 просмотра

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке
20 февраля, 12:09 • 109690 просмотра

Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня
20 февраля, 11:49 • 111590 просмотра

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

Эксклюзив
Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить
20 февраля, 10:17 • 113048 просмотра

Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго
20 февраля, 09:25 • 112569 просмотра

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
20 февраля, 06:35 • 113367 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 139803 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 141821 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 136858 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 136637 просмотра
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

20 февраля, 10:22 • 118414 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

20 февраля, 13:00 • 107512 просмотра
Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

20 февраля, 13:18 • 100679 просмотра
Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

14:17 • 68494 просмотра
публикации
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

13:25 • 117657 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 136637 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 134713 просмотра
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 234196 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 247035 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

15:26 • 47630 просмотра
Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

14:50 • 54894 просмотра
Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

14:17 • 68494 просмотра
Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

20 февраля, 13:18 • 100679 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

20 февраля, 13:00 • 107512 просмотра
Актуальное
Макрон анонсировал разговор с Зеленским

Макрон анонсировал разговор с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 6095 просмотра

Read in English

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предстоящем разговоре с Владимиром Зеленским в 21:00. Беседа состоится на фоне недавних резких высказываний Дональда Трампа в адрес украинского лидера.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что побеседует с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил,  отвечая в соцсетях на вопросы, касающиеся "россии, Украины и безопасности Европы", передает УНН.  

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в четверг вечером в 21:00 он поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который подвергся яростным словесным нападкам со стороны Дональда Трампа.

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры19.02.2025, 22:19 • 139799 просмотров

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, как вернуть всех пленных, гарантии безопасности, а также соглашение по полезным ископаемым.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы