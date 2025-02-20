Макрон анонсировал разговор с Зеленским
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предстоящем разговоре с Владимиром Зеленским в 21:00. Беседа состоится на фоне недавних резких высказываний Дональда Трампа в адрес украинского лидера.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что побеседует с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил, отвечая в соцсетях на вопросы, касающиеся "россии, Украины и безопасности Европы", передает УНН.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в четверг вечером в 21:00 он поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который подвергся яростным словесным нападкам со стороны Дональда Трампа.
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