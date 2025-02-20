Макрон анонсував розмову із Зеленським
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про майбутню розмову з Володимиром Зеленським о 21:00. Бесіда відбудеться на тлі нещодавніх різких висловлювань Дональда Трампа на адресу українського лідера.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поговорить із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив, відповідаючи в соцмережах на запитання, що стосуються "росії, України та безпеки Європи", передає УНН.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в четвер увечері о 21:00 він поговорить зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, який зазнав запеклих словесних нападок з боку Дональда Трампа.
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