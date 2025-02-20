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15 березня, 19:03 • 120076 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180646 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145529 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137402 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116588 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107508 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102875 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140319 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133921 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128019 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Макрон анонсував розмову із Зеленським

Макрон анонсував розмову із Зеленським

Київ • УНН

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Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про майбутню розмову з Володимиром Зеленським о 21:00. Бесіда відбудеться на тлі нещодавніх різких висловлювань Дональда Трампа на адресу українського лідера.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поговорить із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив,  відповідаючи в соцмережах на запитання, що стосуються "росії, України та безпеки Європи", передає УНН.  

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в четвер увечері о 21:00 він поговорить зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, який зазнав запеклих словесних нападок з боку Дональда Трампа.

Трамп назвав Зеленського "диктатором": як реагують європейські лідери19.02.2025, 22:19 • 141311 переглядiв

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцем США по Україні Кітом Келлогом. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, як повернути всіх полонених, гарантії безпеки, а також угоду щодо корисних копалин.

Антоніна Туманова

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