Макрон анонсував розмову із Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поговорить із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив, відповідаючи в соцмережах на запитання, що стосуються "росії, України та безпеки Європи", передає УНН.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в четвер увечері о 21:00 він поговорить зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, який зазнав запеклих словесних нападок з боку Дональда Трампа.

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