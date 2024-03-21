Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить перед Конгрессом, передает телеканал CNN, пишет УНН.

Детали

По его словам, выступление израильского премьера в Конгрессе поможет "продемонстрировать солидарность и поддержку" Израиля.

Я думаю, что для нас очень важно проявить солидарность и поддержку Израиля прямо сейчас, во время его великой борьбы, и мы, безусловно, стоим на этой позиции, и мы будем пытаться продвигать ее всеми возможными способами сказал Джонсон.

Он отметил, что уже обсудил возможность выступления в Конгрессе с самим Биньямином Нетаньяху.

CNN отмечает, что приглашение для выступления требует поддержки лидера большинства в Сенате США Чака Шумера. Ранее он критиковал израильского премьера, а также призвал провести в Израиле новые выборы.

Дополнение

О возможном выступлении господина Нетаньяху в Конгрессе сообщало издание Axios со ссылкой на источники. По данным издания, выступление премьер-министра Израиля обсуждалось на закрытом заседании Республиканской партии. Кандидатуру Биньямина Нетаньяху для выступления в Конгрессе Майку Джонсону предложили "несколько человек". Их имена в материале Axios не уточняются. Член палаты представителей Джон Дуарте подтвердил, что участники заседания выражали "сильную поддержку и уважение к суверенитету Израиля".

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