Мадуро объявил о создании более 50 тысяч подразделений народного ополчения в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Более 50 тысяч подразделений народного ополчения появится в Венесуэле в ближайшие месяцы. Об этом заявил во вторник президент южноамериканской страны Николас Мадуро, выступая на базе ВВС в штате Арагуа, сообщил на своем сайте телеканал Telesur, передает УНН.
По словам главы государства, до мая этого года в стране будет насчитываться 2 млн ополченцев. Мадуро подчеркнул, что вооруженные силы Венесуэлы готовы к тому, чтобы никогда не позволить "североамериканской империи прикоснуться к пяди территории родины".
С 10 по 15 февраля в республике пройдут военные учения, которые Мадуро ранее назвал "важнейшими" в истории страны.
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Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла в течение восьми дней объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
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После чего власти Венесуэлы в воскресенье выразили сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.
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Как информировал УНН, по данным ООН меньшей мере 40 человек были убиты в ходе столкновений в Венесуэле, охваченной противостоянием проправительственных и оппозиционных сил.