У сутичках в Венесуелі загинули щонайменше 40 осіб

Зазначається, що 26 осіб із 40 загинули внаслідок стрілянини з боку проурядових сил, 5 - у ході рейдів по оселям і ще 11 - в ході пограбувань.

За словами речника з прав людини ООН Руперта Колвіля, в ході протистоянь було затримано більш ніж 850 осіб, серед них 77 – діти, в тому числі малолітні.

Найбільша частина затриманих – 696 осіб – була схоплена 23 січня. Це найбільший показник затримань на день у Венесуелі за останні 20 років.

Раніше УНН повідомляв, що в ООН є інформація про вороже ставлення до біженців з Венесуели у сусідніх країнах.

Нагадаємо, криза в Венесуелі розгорілась з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни. Президент США Дональд Трамп майже відразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники ряду інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела протягом восьми днів має оголосити вибори. В іншому випадку ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.