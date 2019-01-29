В столкновениях в Венесуэле погибли по меньшей мере 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. По данным ООН по меньшей мере 40 человек были убиты в ходе столкновений в Венесуэле, охваченной противостоянием проправительственных и оппозиционных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что 26 человек из 40 погибли в результате стрельбы со стороны проправительственных сил, 5 - в ходе рейдов по домам, и еще 11 - в процессе ограблений.
По словам представителя по правам человека ООН Руперта Колвиля, в ходе противостояния были задержаны более 850 человек, среди них 77 - дети, в том числе малолетние.
Большая часть задержанных - 696 человек - была схвачена 23 января. Это самый большой показатель задержаний в день в Венесуэле за последние 20 лет.
Ранее УНН сообщал, что в ООН есть информация о враждебном отношении к беженцам из Венесуэлы в соседних странах.
Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла течение восьми дней должен объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.