В ООН почали надходити повідомлення про агресію проти біженців з Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Сусідні країни досі проявляли рідкісну солідарність з жителями Венесуели, які залишають свою країну через економічні труднощі і політичну нестабільність. Однак сьогодні все частіше з регіону стали надходити повідомлення про випадки прояву агресії щодо венесуельців. Про це заявив представник Управління ООН у справах біженців (УВКБ) та Міжнародної організації з міграції (МОМ) Едуардо Стайн, передає УНН з посиланням на Новини ООН.
"Реакцію країн регіону на цю масштабну кризу можна назвати зразковою, - сказав він. - Я був свідком прояву солідарності з боку урядів, гуманітарних організацій і місцевих жителів. До прибулих венесуельців в цілому ставляться тепло і з повагою, так само, як венесуельці, коли свого часу їм довелося приймати потоки біженців з сусідніх країн".
Однак останнім часом, за його словами, стали надходити тривожні сигнали. Венесуельці, які знайшли притулок на території деяких країн регіону, піддалися нападам і загрозам.
"Окремі інциденти не відображають загальної картини, тим не менш, будь-які випадки прояву ненависті і ксенофобії викликають глибоку стурбованість", - заявив Стайн.
Він закликав уряди і суспільство рішуче присікати подібні напади і чітко висловити своє ставлення до них.
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Як повідомляв УНН, раніше Євросоюз закликав негайно почати політичний процес, який призведе до вільних виборів у Венесуелі.
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Нагадаємо, криза в Венесуелі розгорілась з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни. Президент США Дональд Трамп майже відразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники ряду інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.
26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела протягом восьми днів має оголосити вибори. В іншому випадку ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.
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Після чого влада Венесуели в неділю висловили жаль у зв'язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.