В ООН почали надходити повідомлення про агресію проти біженців з Венесуели

КИЇВ. 29 січня. УНН. Сусідні країни досі проявляли рідкісну солідарність з жителями Венесуели, які залишають свою країну через економічні труднощі і політичну нестабільність. Однак сьогодні все частіше з регіону стали надходити повідомлення про випадки прояву агресії щодо венесуельців. Про це заявив представник Управління ООН у справах біженців (УВКБ) та Міжнародної організації з міграції (МОМ) Едуардо Стайн, передає УНН з посиланням на Новини ООН.