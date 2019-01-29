В ООН начали поступать сообщения об агрессии против беженцев из Венесуэлы

КИЕВ. 29 января. УНН. Соседние страны до сих пор проявляли редкую солидарность с жителями Венесуэлы, которые покидают свою страну из-за экономических трудностей и политической нестабильности. Однако сегодня все чаще из региона стали поступать сообщения о случаях проявления агрессии в отношении венесуэльцев. Об этом заявил представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Стайн, передает УНН со сылкой на Новости ООН.