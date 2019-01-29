В ООН начали поступать сообщения об агрессии против беженцев из Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Соседние страны до сих пор проявляли редкую солидарность с жителями Венесуэлы, которые покидают свою страну из-за экономических трудностей и политической нестабильности. Однако сегодня все чаще из региона стали поступать сообщения о случаях проявления агрессии в отношении венесуэльцев. Об этом заявил представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Стайн, передает УНН со сылкой на Новости ООН.
"Реакцию стран региона на этот масштабный кризис можно назвать образцовой, - сказал он. – Я был свидетелем проявления солидарности со стороны правительств, гуманитарных организаций и местных жителей. К прибывшим венесуэльцам в целом относятся тепло и с уважением, так же, как венесуэльцы, когда в свое время им пришлось принимать потоки беженцев из соседних стран".
Однако в последнее время, по его словам, стали поступать тревожные сигналы. Венесуэльцы, которые нашли приют на территории некоторых стран региона, подверглись нападениям и угрозам.
"Отдельные инциденты не отражают общей картины, тем не менее, любые случаи проявления ненависти и ксенофобии вызывают глубокую обеспокоенность", - заявил Стайн.
Он призвал правительства и общество решительно пресекать подобные нападения и четко выразить свое отношение к ним.
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Как сообщал УНН, ранее Евросоюз призвал немедленно начать политический процесс, который приведет к свободным выборам в Венесуэле.
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Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла в течение восьми дней объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
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После чего власти Венесуэлы в воскресенье выразили сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.