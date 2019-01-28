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Могеріні: ЄС має принести в РБ ООН європейські цінності

Могеріні: ЄС має принести в РБ ООН європейські цінності

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Країни Європи, що братимуть участь у роботі Ради безпеки ООН (РБ ООН) протягом наступних двох років, мають нести особливу відповідальність за ефективність цієї організації у вирішенні нагальних проблем миру, безпеки та демократії. Про це під час прес-конференції заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні за підсумками міністерської зустрічі європейських країн, які разом працюватимуть у РБ ООН, повідомляє УНН.

“Це будуть виняткові роки для Європейського Союзу з точки зору присутності у РБ ООН, тому що у 2018, 2019 та у 2020 роках ми маємо п’ять держав-членів (ЄС), які беруть участь у засіданнях РБ. Це одна третина від загальної кількості членів. Буде на одного менше після Brexit, — але ми все ще дуже тісно координуємо позиції, і ще обговоримо після того, як це відбудеться”, — зауважила Могеріні.

Вона наголосила, що у часи глобальної політики європейські країни мають особливу відповідальність за те, щоб завдяки координації позицій принести в РБ ООН європейські погляди на мир та безпеку, а також надати потужну підтримку самій системі ООН — її багатокультурності, системі запобігання конфліктам та миротворчості, її відданості демократії та правам людини.

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Могеріні зауважила, що така координація позицій між європейськими країнами є більш ніж доцільною.

“Це природно. Тому що, з одного боку, на рівні ЄС є повне розуміння того факту, що країни-члени ЄС в ООН — і в РБ ООН, — знаходяться у своїй національній якості, і це їх прерогатива. Але також є вірним, що ми живемо в особливі часи, коли мультикультурна система піддається викликам, і система Об’єднаних Націй потребує, щоб європейці і Європейський Союз повною мірою відіграли свою роль і виконали власну відповідальність у підтримці роботи ООН”, — наголосила Федеріка Могеріні.

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“Країни-члени зрозуміли, що Європейський Союз і членство у ЄС можуть привнести додаткові елементи в їхню національну політику, вони можуть надати їм більше сили та більше інструментів у роботі з іншими регіональними організаціями”, — додала Високий представник ЄС.

Як повідомляв УНН, тридцять європейських інтелектуалів виступили на захист Європи від популістів.

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