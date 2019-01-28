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Могерини: ЕС должен принести в СБ ООН европейские ценности

Могерини: ЕС должен принести в СБ ООН европейские ценности

Киев  •  УНН

 • 14288 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Страны Европы, участвующие в работе Совета безопасности ООН (СБ ООН) в течение следующих двух лет, должны нести особую ответственность за эффективность этой организации в решении насущных проблем мира, безопасности и демократии. Об этом во время пресс-конференции заявила Верховный представитель ЕС Могерини по итогам министерской встречи европейских стран, которые вместе будут работать в СБ ООН, сообщает УНН.

“Это будут исключительные годы для Европейского Союза с точки зрения присутствия в СБ ООН, так как в 2018, 2019 и 2020 годах мы пять государств-членов (ЕС), которые принимают участие в заседаниях СБ. Это одна треть от общего числа членов. Будет на одного меньше после Brexit, — но мы все еще очень тесно координируем позиции, и еще обсудим после того, как это произойдет”, — отметила Могерини.

Она подчеркнула, что во времена глобальной политики европейские страны имеют особую ответственность за то, чтобы благодаря координации позиций принести в СБ ООН европейские взгляды на мир и безопасность, а также предоставить мощную поддержку самой системе ООН — ее мультикультурализма, системе предотвращения конфликтов и миротворчества, ее преданности демократии и правам человека.

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Могерини заметила, что такая координация позиций между европейскими странами является более чем целесообразной.

“Это естественно. Потому что, с одной стороны, на уровне ЕС есть полное понимание того факта, что страны-члены ЕС в ООН — и в СБ ООН, — находятся в своем национальном качестве, и это их прерогатива. Но также верно, что мы живем в особые времена, когда мультикультурная система подвергается вызовам, и система ООН требует, чтобы европейцы и Европейский Союз в полной мере сыграли свою роль и выполнили свою ответственность в поддержании работы ООН”, - подчеркнула Могерини.

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“Страны-члены поняли, что Европейский Союз и членство в ЕС могут привнести дополнительные элементы в их национальную политику, они могут предоставить им больше силы и больше инструментов в работе с региональными организациями”, — добавила представитель ЕС.

Как сообщал УНН, тридцать европейских интеллектуалов выступили в защиту Европы от популистов.

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