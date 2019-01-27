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Інтелектуали закликали захистити Європу від популізму

Інтелектуали закликали захистити Європу від популізму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Тридцять європейських інтелектуалів виступили на захист Європи від популістів. Про це йдеться у відкритому листі інтелектуалів, опублікованому в газеті The Guardian , передає УНН.

Серед авторів листа - французький філософ Бернар Анрі-Леві, письменники Мілан Кундера, Салман Рушді, Ельфріда Єлінек і Орхан Памук. На їхню думку, Європі загрожує небезпека з боку популістів, які закликають повернути "втрачену ідентичність" і апелюють до "національної душі", але які при цьому заперечують гуманістичні цінності Європи.

При цьому, як відзначають автори листа, Європа ослаблена тим, що зараз не може покластися на традиційних союзників - США і Великобританію. Одна із загроз Європи - "все більш нахабне втручання з боку господаря Кремля".

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"Європа, як ідея, розвалюється на наших очах", - йдеться в тексті листа.

Автори закликали "патріотів ЄС" почати боротьбу за її порятунок від націоналізму і ксенофобії. Зокрема відкинути популістів під час виборів до Європарламенту, які пройдуть в травні нинішнього року. Вони підкреслили, що на кону - цінності ліберальної демократії.

Як повідомляв УНН, Німеччина і Франція будуть протистояти євроскептикам і націоналістам.

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