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Мадуро оголосив про створення понад 50 тисяч підрозділів народного ополчення в Венесуелі

Мадуро оголосив про створення понад 50 тисяч підрозділів народного ополчення в Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Більше 50 тисяч підрозділів народного ополчення з'явиться в Венесуелі в найближчі місяці. Про це заявив у вівторок президент південноамериканської країни Ніколас Мадуро, виступаючи на базі ВПС у штаті Арагуа, повідомив на своєму сайті телеканал Telesur, передає УНН.

За словами глави держави, до травня цього року в країні буде налічуватися 2 млн ополченців. Мадуро підкреслив, що збройні сили Венесуели готові до того, щоб ніколи не дозволити “північноамериканської імперії доторкнутися до п’яді території батьківщини”.

З 10 по 15 лютого в республіки пройдуть військові навчання, які Мадуро раніше назвав “найважливішими” в її в історії.

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Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

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Після чого влада Венесуели в неділю висловили жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

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Як інформував УНН, за даними ООН щонайменше 40 осіб було вбито в ході сутичок у Венесуелі, охопленої протистоянням проурядових та опозиційних сил.

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