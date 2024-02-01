F1: Льюис Хэмилтон покинет команду Mercedes после завершения сезона-2024
Киев • УНН
Mercedes и Льюис Хэмилтон завершат свое успешное партнерство после сезона 2024 года. СМИ предполагают, что семикратный чемпион F1 присоединится к команде Ferrari
Команда Mercedes-AMG PETRONAS F1 и Льюис Хэмилтон завершат сотрудничество в конце сезона 2024 года. Этот сезон станет его последним выступлением за "Серебряные стрелы", передает УНН со ссылкой на заявление команды.
"С точки зрения команды пилотов, наши отношения с Льюисом стали самыми успешными в спорте, и это то, на что мы можем с гордостью оглядываться назад; Льюис всегда будет важной частью истории автоспорта Mercedes. Однако мы знали, что наше партнерство когда-то закончится естественным путем, и этот день настал. Мы согласны с решением Льюиса искать новый вызов, и интересно подумать о наших возможностях на будущее. Но пока у нас еще есть один сезон, и мы сосредоточены на том, чтобы принять участие в гонках, чтобы обеспечить сильный 2024 год", - сообщил Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор.
В свою очередь Льюис Хэмилтон заметил, что Mercedes был частью его жизни с 13 лет, но рад принять новый вызов.
"Я провел невероятные 11 лет в этой команде, и я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе. Mercedes был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, поэтому решение уйти было одним из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но мне пришло время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов. Я вечно буду благодарен за невероятную поддержку моей семьи Mercedes, особенно Тото за его дружбу и лидерство, и я хочу финишировать вместе на высоком уровне. Я на 100% предан тому, чтобы показать лучшую результативность в этом сезоне и сделать мой последний год с "Серебряными стрелами" незабываемым", - резюмировал Хэмилтон.
Добавим
По данным СМИ, Хэмилтон со следующего сезона перейдет в "Феррари".
F1: Льюис Хэмилтон покинет команду Mercedes после завершения сезона-2024
Mercedes и Льюис Хэмилтон завершат свое успешное партнерство после сезона 2024 года. СМИ предполагают, что семикратный чемпион F1 присоединится к команде Ferrari
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