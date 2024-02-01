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F1: Льюїс Хемілтон залишить команду Mercedes після завершення сезону-2024

F1: Льюїс Хемілтон залишить команду Mercedes після завершення сезону-2024

Київ • УНН

 • 23966 перегляди

Mercedes і Льюїс Хемілтон завершать своє успішне партнерство після сезону 2024 року. ЗМІ припускають, що семикратний чемпіон F1 приєднається до команди Ferrari

Команда Mercedes-AMG PETRONAS F1 та Льюїс Хемілтон завершать співпрацю наприкінці сезону 2024 року. Цей сезон стане його останнім виступом за "Срібні стріли", передає УНН із посиланням на заяву команди.

"З точки зору команди пілотів, наші відносини з Льюїсом стали найуспішнішими в спорті, і це те, на що ми можемо з гордістю оглядатися назад; Льюїс завжди буде важливою частиною історії автоспорту Mercedes. Однак ми знали, що наше партнерство колись закінчиться природним шляхом, і цей день настав. Ми погоджуємося з рішенням Льюїса шукати новий виклик, і цікаво подумати про наші можливості на майбутнє. Але наразі у нас ще є один сезон, і ми зосереджені на тому, щоб взяти участь у перегонах, щоб забезпечити сильний 2024 рік", - повідомив Тото Вольф, керівник команди та генеральний директор.

У свою чергу Льюїс Хемілтон зауважив, що Mercedes був частиною його життя з 13 років, але радий прийняти новий виклик.

"Я провів неймовірні 11 років у цій команді, і я дуже пишаюся тим, чого ми досягли разом. Mercedes був частиною мого життя з 13 років. Це місце, де я виріс, тому рішення піти було одним із найважчих рішень, які мені коли-небудь доводилося приймати. Але мені настав час зробити цей крок, і я радий прийняти новий виклик. Я вічно буду вдячний за неймовірну підтримку моєї родини Mercedes, особливо Тото за його дружбу та лідерство, і я хочу фінішувати разом на високому рівні. Я на 100% відданий тому, щоб показати найкращу результативність у цьому сезоні та зробити мій останній рік із "Срібними стрілами" незабутнім", - резюмував Хемілтон.

Додамо

За даними ЗМІ, Хемілтон з наступного сезону перейде до "Феррарі".

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