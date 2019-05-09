Людей с георгиевскими ленточками сегодня фиксировали уже 13 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Полиция в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, по состоянию на 14:00 уже 13 раз фиксировала нарушения, связанные с георгиевскими лентами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"13 сообщений касаются использования "георгиевской ленточки". За ними составлены административные протоколы", - сообщили в МВД.
Напомним, полиция открыла уже пять производств за нарушения на 9 мая.
Также напомним, в полиции Киева рассказали о нарушениях во время мероприятий 9 мая.