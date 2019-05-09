Людей з георгіївськими стрічками сьогодні фіксували вже 13 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Поліція у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, станом на 14:00 уже 13 разів фіксувала порушення, пов'язані з георгіївськими стрічками. Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент комунікації МВС України.
"13 повідомлень стосуються використання "георгіївської стрічки". За ними складені адміністративні протоколи", - повідомили у МВС.
Нагадаємо, поліція відкрила вже п'ять проваджень через порушення на 9 травня.
Також нагадаємо, у поліції Києва розповіли про порушення під час заходів 9 травня.