Заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небытов заявил, что Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда и профессора Львовской политехники Ирины Фарион, любит Украину, и ему кажется, что он действовал правильно. Об этом Небытов заявил в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Я скажу так: человек не сам себе надумал. Вы знаете, что он был участником определенных групп, к сожалению, не очень проукраински направленных. Есть человек, абсолютно проукраинский. Я лично с ним общался. Он уважает Украину. Его отец воюет в определенной бригаде. Он любит Украину, и ему кажется, что он действовал правильно. Он считает, что не надо разделять украинское общество. У него были свои мотивы - сказал Небытов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.

Галицкий районный суд Львова отправил Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, под стражу без возможности внесения залога.

Сам Зинченко не признает своей вины.