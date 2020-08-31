"Дорогие друзья" Кличко забыли, что голосуют не деньги, а люди - Верещук

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11107 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 71388 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 106574 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 178715 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 182630 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390148 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 225998 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500491 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349328 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230367 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.4м/с
77%
Популярные новости

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

5 апреля, 11:31 • 17430 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 19742 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37872 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 20662 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46155 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142314 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130287 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 218866 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390148 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500491 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Биньямин Нетаньяху

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11107 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37872 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38038 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45625 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75521 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

Вашингтон Пост

Фокс Ньюс

"Дорогие друзья" Кличко забыли, что голосуют не деньги, а люди - Верещук

Киев • УНН

 • 8285 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Кандидат на должность городского головы Киева от СН Ирина Верещук во время выступления на партийном съезде заявила, что люди ждут перемен, в то время, как в команде Виталия Кличко считают, что любые проблемы можно решить за деньги, передает УНН.

"Дорогие друзья" Кличко забыли, что голосуют не деньги, а люди - Верещук

"До выборов осталось 55 дней - это немного, но достаточно для тех, кто знает, что делать. Я сегодня смотрю в глаза своим коллегам и вижу в них силу - силу для изменений. Это и есть наша с вами работа - изменения, на которые ждут люди. Они выбрали нас год назад, доверив нам свои голоса именно для изменений, и сегодня они ждут от нас изменений. Мы, кандидаты в мэры городов областного значения, городов и в том числе Киева, имеем неоспоримое преимущество. Это поддержка нашего лидера - Владимира Александровича Зеленского, и мы вам за это очень благодарны", - сказала она.

По словам Верещук, мэр Киева Виталий Кличко сейчас чувствует себя достаточно уверенно, но тщетно.

"Он и его "дорогие друзья" полагают, что за деньги они сделают все, они спасутся. Но они забыли, но, возможно, никогда и не знали, что не деньги голосуют, а люди. Они думают, что сила - это деньги, а мы верим, что сила - это люди. Это мы с вами, мы и есть народ. Мы придем к власти и будем отвечать за все, что происходит в наших городах. Мы будем брать на себя ответственность. Мы знаем, что мы сможем. Мы верим в то, что делаем. Мы и являемся тем изменением, которого ждут, надеются и в которое верят", - подчеркнула политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ставки на выборы мэра столицы: в лидерах букмекеров, как и раньше - Кличко и Верещук.

Верещук добавила, что кандидаты от СН не будут обещать людям чудеса, зато - тихий и ежедневный труд.

"Мы не обещаем чуда, мы обещаем ежедневный труд. Не кучей шумных слов, а тихим ежедневным трудом. Мы любим Украину, мы верим в нашего Президента, мы верим друг в друга. Вместе - к победе", - завершила она свое выступление.

Как писал УНН, уже известно, что за мэрские должности на грядущих выборах будут бороться не менее 5 женщин, которых выдвинула правящая партия "Слуга народа".

В частности, речь о кандидатках на должности мэров таких городов, как Киев, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Хмельницкий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,073.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.61