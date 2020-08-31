"Дорогие друзья" Кличко забыли, что голосуют не деньги, а люди - Верещук

"До выборов осталось 55 дней - это немного, но достаточно для тех, кто знает, что делать. Я сегодня смотрю в глаза своим коллегам и вижу в них силу - силу для изменений. Это и есть наша с вами работа - изменения, на которые ждут люди. Они выбрали нас год назад, доверив нам свои голоса именно для изменений, и сегодня они ждут от нас изменений. Мы, кандидаты в мэры городов областного значения, городов и в том числе Киева, имеем неоспоримое преимущество. Это поддержка нашего лидера - Владимира Александровича Зеленского, и мы вам за это очень благодарны", - сказала она.

По словам Верещук, мэр Киева Виталий Кличко сейчас чувствует себя достаточно уверенно, но тщетно.

"Он и его "дорогие друзья" полагают, что за деньги они сделают все, они спасутся. Но они забыли, но, возможно, никогда и не знали, что не деньги голосуют, а люди. Они думают, что сила - это деньги, а мы верим, что сила - это люди. Это мы с вами, мы и есть народ. Мы придем к власти и будем отвечать за все, что происходит в наших городах. Мы будем брать на себя ответственность. Мы знаем, что мы сможем. Мы верим в то, что делаем. Мы и являемся тем изменением, которого ждут, надеются и в которое верят", - подчеркнула политик.

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Верещук добавила, что кандидаты от СН не будут обещать людям чудеса, зато - тихий и ежедневный труд.

"Мы не обещаем чуда, мы обещаем ежедневный труд. Не кучей шумных слов, а тихим ежедневным трудом. Мы любим Украину, мы верим в нашего Президента, мы верим друг в друга. Вместе - к победе", - завершила она свое выступление.

Как писал УНН, уже известно, что за мэрские должности на грядущих выборах будут бороться не менее 5 женщин, которых выдвинула правящая партия "Слуга народа".

В частности, речь о кандидатках на должности мэров таких городов, как Киев, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Хмельницкий.