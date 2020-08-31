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Верещук про жінок-мерів: нас вже п'ятеро кандидаток, сподіваюсь - буде більше

Київ • УНН

 • 14938 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Жінки у владі і на керівних посадах – це світовий тренд, який Україна все ж намагається наслідувати. Зараз Ірина Верещук - єдина жінка-кандидат на пост міського голови столиці. Але загалом, за мерські посади, вже відомо, що будуть змагатися щонайменше п'ять жінок. Про це народний депутат і кандидат від партії “Слуга народу” на виборах у Києві Ірина Верещук розповіла в коментарі УНН.

Верещук про жінок-мерів: нас вже п'ятеро кандидаток, сподіваюсь - буде більше

“Нас вже п'ятеро жінок, я сподіваюсь, що буде ще більше”, - сказала Верещук і зауважила, що такі “напівжіночі передвиборчі кампанії” будуть вирізнятися.

“Я думаю, що жінки, які будуть кандидувати на посади очільників міст обласного значення, зокрема й Києва, будуть (мати – ред.) більш соціально орієнтовані програми, вони будуть більше орієнтовані на людей, які потребують опіки і піклування саме міської влади і очільниць міської влади.

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Я була міським головою, була наймолодшою жінкою міським головою і для мене дуже важливо було власне опікуватися найслабшими. Оця турбота про найслабших - люди з інвалідністю, пенсіонери, сироти, матері-одиночки, це все потрібно в руках материнських, жіночих переносити і через серце пропускати цей біль. Це важливо - не бути черствим. Не бути як чоловіки підходять - твердо, черство, не дивлячись ні на що - у них не болить. А у нас болить”, - сказала вона.

За словами Верещук, сьогодні роль жінки у владі та в політиці поступово змінюється у всьому світі.

“Ми теж дивимось у майбутнє очима цивілізованого світу. Усі демократичні країни, як правило, у них або очільники президенти жінки, або прем'єрки або тим паче мери міст. Міський голова Парижа - жінка, яка в 2014 році виграла, а зараз повторила безапеляційну перемогу. Меркиня Токіо - величезне місто, столиця Японії, жінка, яка і екопроекти і всі решта соціальні проекти поставила на стіл і перемогла в одні ворота. Це - світовий тренд, його не зупинити.

Та що казати, навіть Білорусь, люди, які 26 років були при диктаторі, які не бачили ні демократії, нічого. Подивіться, який рух демонструють жінки, яка це енергія і як вони не бояться”, - зазначила політик.

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Нагадаємо, за прогнозами політологів, саме з Верещук, чинному меру Кличку у другому турі буде конкурувати найскладніше. При цьому, що "партії" за участі Пальчевського та Притули, експерти називають завідомо виграшними для чинного мера.

Зауважимо, що за прогнозами букмекерів на вибори київського мера, кандидат від СН наразі посідає другу позицію

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