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Верещук о женщинах-мэрах: нас уже пятеро кандидаток, надеюсь - будет больше

Киев • УНН

 • 14938 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Женщины во власти и на руководящих должностях - это мировой тренд, которому Украина все же пытается подражать. Сейчас Ирина Верещук - единственная женщина-кандидат на пост городского головы столицы. Но в целом, за мэрские должности, уже известно, что будут соревноваться не менее пяти женщин. Об этом народный депутат и кандидат от партии "Слуга народа" на выборах в Киеве Ирина Верещук рассказала в комментарии УНН.

Верещук о женщинах-мэрах: нас уже пятеро кандидаток, надеюсь - будет больше

"Нас уже пятеро женщин, я надеюсь, что будет еще больше", - сказала Верещук и отметила, что такие "полуженские предвыборные кампании" будут отличаться.

"Я думаю, что женщины, которые будут баллотироваться на должности руководителей городов областного значения, в том числе и Киева, будут (иметь - ред.) более социально ориентированные программы, они будут больше ориентированы на людей, нуждающихся в опеке и заботе именно городской власти и главой городской власти.

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Я была мэром, была самой молодой женщиной городским головой и для меня очень важно было собственно заниматься самыми слабыми. Эта забота о слабых - люди с инвалидностью, пенсионеры, сироты, матери-одиночки, это все нужно в руках материнских, женских переносить и через сердце пропускать эту боль. Это важно - не быть черствым. Не надо быть как мужчины подходят - твердо, черство, несмотря ни на что - у них не болит. А у нас болит", - сказала она.

По словам Верещук, сегодня роль женщины во власти и в политике постепенно меняется во всем мире.

"Мы тоже смотрим в будущее глазами цивилизованного мира. Все демократические страны, как правило, в них или руководители президенты женщины, или премьеры, или тем более мэры городов. Мэр Парижа - женщина, которая в 2014 году выиграла, а сейчас повторила безапелляционную победу. Мэр Токио - огромный город, столица Японии, женщина, и экопроекты и все остальные социальные проекты поставила на стол и победила в одни ворота. Это - мировой тренд, его не остановить.

Да что говорить, даже Беларусь, люди, которые 26 лет были при диктаторе, не видели ни демократии, ничего. Посмотрите, какое движение демонстрируют женщины, это энергия и как они не боятся", - отметила политик.

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Напомним, по прогнозам политологов, именно с Верещук, действующему мэру Кличко во втором туре будет конкурировать сложнее всего. При этом, что "партии" с участием Пальчевского или Притулы, эксперты называют заведомо выигрышными для действующего мэра.

Отметим, что по прогнозам букмекеров на выборах киевского мэра, кандидат от СН пока занимает вторую позицию.

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