"Любі друзі" Кличка забули, що голосують не гроші, а люди - Верещук

"До виборів залишилось 55 днів - це небагато, але достатньо для тих, хто знає, що робити. Я сьогодні дивлюсь в очі своїм колегам і бачу у них силу - силу для змін. Це і є наша з вами робота – зміни, на які чекають люди. Вони обрали нас рік тому, довіривши нам свої голоси саме задля змін, і сьогодні вони теж чекають від нас змін. Ми, кандидати у міські голови міст обласного значення, міст і у тому числі Києва, маємо беззаперечну перевагу. Це підтримка нашого лідера - Володимира Олександровича Зеленського, і ми вам за це дуже дякуємо", - сказала вона.

За словами Верещук, міський голова Києва Віталій Кличко зараз почуває себе досить впевнено, але даремно.

"Він та його "любі друзі" думають, що за гроші вони зроблять усе, вони врятуються. Але вони забули, але, можливо, ніколи й не знали, що не гроші голосують, а люди. Вони думають, що сила – це гроші, а ми віримо, що сила – це люди. Це ми з вами, ми і є народ. Ми прийдемо до влади і будемо відповідати за все, що відбувається у наших містах. Ми будемо брати на себе відповідальність. Ми знаємо, що ми зможемо. Ми віримо у те, що робимо. Ми і є та зміна, на яку чекають, сподіваються, і якій вірять", - наголосила політик.

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Верещук додала, що кандидати від СН не обіцятимуть людям дива, натомість - тиху та щоденну працю.

"Ми не обіцяємо дива, ми обіцяємо щоденну працю. Не купою галасливих слів, а тихою щоденною працею. Ми любимо Україну, ми віримо у нашого Президента, ми віримо один в одного. Разом – до перемоги", - завершила вона свій виступ.

Як писав УНН, вже відомо, що за мерські посади на прийдешніх виборах будуть боротися щонайменше 5 жінок, яких висунула провладна партія "Слуга народу".

Зокрема, мова про кандидаток на посади мерів таких міст, як Київ, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Хмельницький.