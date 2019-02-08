Львовские таможенники нашли мечи в посылках с США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В международных почтовых отправлениях работники Львовской таможни обнаружили мечи и ножи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"Во время таможенного досмотра пяти международных почтовых отправлений - посылок работники таможни обнаружили 3 ножа, 5 мечей и один штык-нож", - говорится в сообщении.
Согласно документам, отправителями являются граждане, проживающие или находящиеся в США, а получателями - жители из разных областей Украины.
Экспертиза установила, что все предметы являются холодным оружием колюще-режущего и колюще-рубящего характера.
"Учитывая изложенное, граждане нарушили порядок пересылки через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке", - добавили в пресс-службе.
Такие действия имеют признаки нарушений таможенных правил, предусмотренных ст. 473 Таможенного кодекса Украины и влекут за собой конфискацию товаров.
Как сообщал УНН, через границу пытались провезти сигареты на почти 2,4 млн. грн.