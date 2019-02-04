Через границу пытались провезти сигареты почти на 2,4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В эти выходные через границу в Волынской области пытались переместить сигареты общей стоимостью почти 2,4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.
"Во время выходных волынские таможенники пресекли две попытки незаконного перемещения сигарет стоимостью почти 2,4 млн грн", - говорится в сообщении.
Так, на посту "Ягодин" таможенники обнаружили в полу прицепа грузового транспортного средства тайник, где находилось 26360 пачек сигарет белорусского производства без марок акцизного налога Украины стоимостью более 515 тысяч гривен.
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"Их владельцем оказался водитель - гражданин Польши. Он убеждал, что возвращается домой "пустым" после завершения официального рейса", - отметили в ГФС.
За сокрытие товара от таможенного контроля с обустройством тайника иностранцу грозит ответственность по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
"Это предусматривает конфискацию партии сигарет и транспортного средства, в котором они были спрятаны (по решению суда). Сейчас сигареты и полуприцеп, оцененный специалистами в более 347 тысяч грн, изъяты на склад таможни. Кроме того, иностранцу придется заплатить штраф в размере 100 процентов стоимости скрытого товара. Для обеспечения его взыскания у мужчины как такового, не имеет в Украине постоянного места жительства, задержан тягач VOlVO стоимостью более 562 млн грн", - уточнили в ГФС.
А на посту "Доманово" у водителя, гражданина Белоруссии, изъяли 160 ящиков сигарет, в общем 80 тысяч пачек стоимостью 1 млн 872 тысяч гривен.
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"Незадекларированная продукция была сложена между металлоконструкциями, которые международный перевозчик доставлял официально по заказу украинского покупателя. Сигареты изъяты на склад таможни", - рассказали в ГФС.
В ведомстве уточнили, что правонарушение содержит признаки преступления по ст. 204 Уголовного Кодекса Украины. Незаконную транспортировку с целью сбыта табачных изделий карается штрафом от пятисот до тысячи пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией продукции.
Кроме того, иностранцу придется заплатить штраф - 100 процентов стоимости скрытого товара.
Напомним, сотрудник СБУ продавал сделанные на оккупированном Донбассе сигареты.