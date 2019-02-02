В Кабо-Верде затримали росіян за підозрою в контрабанді 9 тонн кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Влада Кабо-Верде підозрює затриманих раніше 11 російських моряків в контрабанді наркотиків. Про це російському агентству ТАРС повідомили в п’ятницю ввечері в посольстві РФ в республіці, передає УНН.
“Владою Кабо-Верде затримано 11 росіян, в тому числі капітан судна. Правоохоронні органи підозрюють їх в контрабанді наркотиків. Йдеться про 9 тонн кокаїну”, — зазначив співрозмовник агентства.
“Ми, співробітники російського посольства, знаходимося в тісному контакті зі Слідчим комітетом Кабо-Верде, проводимо необхідні заходи, розмовляємо із затриманими росіянами”, — продовжив дипломат.
“Затримані росіяни в даний час знаходяться в будівлі кримінальної поліції Кабо-Верде, ведеться огляд і допити. Надалі відбудеться суд”, — уточнив він.
“Ми зі свого боку надаємо усіляку допомогу в рамках нашої компетенції, перевіряємо на наявність будь-яких порушень з боку слідчих органів Кабо-Верде. Крім того, ведемо необхідні бесіди і переговори з компетентними органами Кабо-Верде на предмет проведення неупередженого, уважного, професійного розслідування”, — підкреслив співрозмовник.
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