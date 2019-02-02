В Кабо-Верде задержали россиян по подозрению в контрабанде 9 тонн кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Власти Кабо-Верде подозревают задержанных ранее 11 российских моряков в контрабанде наркотиков. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пятницу вечером в посольстве РФ в республике, передает УНН.
“Властями Кабо-Верде задержано 11 россиян, в том числе капитан судна. Правоохранительные органы подозревают их в контрабанде наркотиков. Речь идет о 9 тонн кокаина”, — отметил собеседник агентства.
“Мы, сотрудники российского посольства, находимся в тесном контакте со Следственным комитетом Кабо-Верде, проводим необходимые мероприятия, беседуем с задержанными россиянами”, — продолжил дипломат.
“Задержанные россияне в настоящее время находятся в здании уголовной полиции Кабо-Верде, ведется досмотр и допросы. В дальнейшем состоится суд”, — уточнил он.
“Мы со своей стороны оказываем всяческую помощь в рамках нашей компетенции, проверяем на наличие каких-либо нарушений со стороны следственных органов Кабо-Верде. Кроме того, ведем необходимые беседы и переговоры с компетентными органами Кабо-Верде на предмет проведения беспристрастного, внимательного, профессионального расследования”, — подчеркнул собеседник.
Напоминаем, в США перехватили на границе крупнейшую партию опиоидного препарата.