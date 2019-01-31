У США перехопили на кордоні найбільшу партію опіоїдного препарату

“Митно-прикордонна служба США перехопила рекордно велику партію фентанілу вагою 114 кг під час перевезення з Мексики в Сполучені Штати. Цієї кількості достатньо, щоб вбити більше 57 млн американців, з огляду на те, що доза в два міліграма може бути смертельною”, — уточнила служба.

Вантаж опіоїдного препарату було виявлено у вантажівці, зупиненій для огляду на кордоні Мексики і штату Арізона. Водій машини — громадянин Мексики — затриманий.

Президент Дональд Трамп в грудні 2018 року наводив дані, згідно з якими в 2017 році в США від передозування фентанілу померли понад 77 тисяч осіб. Фентаніл є сильним опіоїдним синтетичним анальгетиком і застосовується в медицині як знеболювальне. Препарат викликає сильну залежність, яка часто призводить до передозування, а потім і до летального результату.

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