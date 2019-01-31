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У США перехопили на кордоні найбільшу партію опіоїдного препарату

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Американська влада перехопила на кордоні з Мексикою найбільшу в історії партію опіоїдного препарату фентаніл. Про це оголосила в своєму Twitter Митно-прикордонна служба (ТПС) США у штаті Арізона, інформує УНН з посиланням також на публікацію видання Time.

“Митно-прикордонна служба США перехопила рекордно велику партію фентанілу вагою 114 кг під час перевезення з Мексики в Сполучені Штати. Цієї кількості достатньо, щоб вбити більше 57 млн американців, з огляду на те, що доза в два міліграма може бути смертельною”, — уточнила служба.

Вантаж опіоїдного препарату було виявлено у вантажівці, зупиненій для огляду на кордоні Мексики і штату Арізона. Водій машини — громадянин Мексики — затриманий.

Президент Дональд Трамп в грудні 2018 року наводив дані, згідно з якими в 2017 році в США від передозування фентанілу померли понад 77 тисяч осіб. Фентаніл є сильним опіоїдним синтетичним анальгетиком і застосовується в медицині як знеболювальне. Препарат викликає сильну залежність, яка часто призводить до передозування, а потім і до летального результату.

Нагадуємо, українські правоохоронці затримали організатора групи, яка постачала наркотики по всьому світу.

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