В США перехватили на границе крупнейшую партию опиоидного препарата
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Американские власти перехватили на границе с Мексикой крупнейшую в истории партию опиоидного препарата фентанил. Об этом объявила в своем Twitter Таможенно-пограничная служба (ТПС) США в штате Аризона в штате Аризона, сообщает УНН со ссылкой также на публикацию издания Time.
“Таможенно-пограничная служба США перехватила рекордно крупную партию фентанила весом 114 кг во время перевозки из Мексики в Соединенные Штаты. Этого количества достаточно, чтобы убить более 57 млн американцев, учитывая то, что доза в два миллиграмма может быть смертельной”, — уточнила служба.
Груз опиоидного препарата был обнаружен в грузовике, остановленном для досмотра на границе Мексики и штата Аризона. Водитель машины — гражданин Мексики — задержан.
Президент Дональд Трамп в декабре 2018 года приводил данные, согласно которым в 2017 году в США от передозировки фентанила умерли более 77 тысяч человек. Фентанил является сильным опиоидным синтетическим анальгетиком и применяется в медицине в качестве обезболивающего. Препарат вызывает сильную зависимость, которая зачастую приводит к передозировке, а потом и к летальному исходу.
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