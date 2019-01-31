В США перехватили на границе крупнейшую партию опиоидного препарата

“Таможенно-пограничная служба США перехватила рекордно крупную партию фентанила весом 114 кг во время перевозки из Мексики в Соединенные Штаты. Этого количества достаточно, чтобы убить более 57 млн американцев, учитывая то, что доза в два миллиграмма может быть смертельной”, — уточнила служба.

Груз опиоидного препарата был обнаружен в грузовике, остановленном для досмотра на границе Мексики и штата Аризона. Водитель машины — гражданин Мексики — задержан.

Президент Дональд Трамп в декабре 2018 года приводил данные, согласно которым в 2017 году в США от передозировки фентанила умерли более 77 тысяч человек. Фентанил является сильным опиоидным синтетическим анальгетиком и применяется в медицине в качестве обезболивающего. Препарат вызывает сильную зависимость, которая зачастую приводит к передозировке, а потом и к летальному исходу.

Напоминаем, украинские правоохранители задержали организатора группы, поставлявшей наркотики по всему миру.