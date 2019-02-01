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Працівник СБУ продавав зроблені на окупованому Донбасі цигарки

Працівник СБУ продавав зроблені на окупованому Донбасі цигарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. СБУ затримали власного співробітника за спробу контрабанди великої партії цигарок, вироблених на окупованому Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Військового розвідника СБУ і двох його спільників затримали у Сєверодонецьку під час отримання 4 тис. доларів за переправлення чергової партії контрафактних цигарок.

Розвідника, якого здав покупець цигарок, судитимуть по ч. 3 ст. 368 ККУ - одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Раніше УНН повідомляв про затримання оперативного працівника Головного управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Українські Національні Новини

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