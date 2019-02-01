Работник СБУ продавал сделанные на оккупированном Донбассе сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. СБУ задержали собственного сотрудника за попытку контрабанды крупной партии сигарет, произведенных на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Военного разведчика СБУ и двух его сообщников задержали в Северодонецке при получении 4 тыс. долларов за переправку очередной партии контрафактных сигарет.
Разведчика, которого сдал покупатель сигарет, будут судить по ч. 3 ст. 368 УК - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение.
Ранее УНН сообщал о задержании оперативного работника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения операции Объединенных сил.