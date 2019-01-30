На хабарі затримано майора СБУ та командира військової частини

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Затримали оперативного працівника Головного управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає УНН.

Затримання відбулось 17 січня під процесуальним керівництвом прокуратури зі спеціалізованим підрозділом СБУ зі складу Об'єднаних сил та за участю слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Краматорськ.

"Особи були затримані в місті Сєвєродонецьку безпосередньо під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США. Ці гроші оперативний працівник військової контррозвідки СБУ та командир військової частини отримали за неперешкоджання у переправленні великих партій цигарок російського виробництва із тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди – ред.). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання особам запобіжного заходу.

Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили на хабарі двох військовослужбовців  Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби.

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