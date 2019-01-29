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Трьох прикордонників викрили на хабарі

Трьох прикордонників викрили на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили на хабарі двох військовослужбовців Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що двоє прикордонників спільно з колишнім працівником ДПС вимагали гроші з іноземців за відмітку штампів в’їзду/виїзду на територію України в паспортах для створення видимості перетину державного кордону нашої країни. У такий спосіб вони фактично протиправно легалізували статус іноземних громадян на території України", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні за 2018 рік загальна сума хабарів склала понад 207 мільйонів гривень

Було задокументовано факт вимагання хабара з іноземців у сумі 1350 доларів.

Прикордонників затримано за статтею ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Харкові під час отримання останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 500 американських доларів.

Наразі трьом фігурантам справи оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 3 с. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на хабарі одного з керівників виправної установи  Донецької області.

Українські Національні Новини

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