Трех пограничников разоблачили на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке двух военнослужащих Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что двое пограничников совместно с бывшим работником ГПС требовали деньги с иностранцев за отметки штампов въезда/выезда на территорию Украины в паспортах для создания видимости пересечения государственной границы нашей страны. Таким образом они фактически противоправно легализовали статус иностранных граждан на территории Украины", - говорится в сообщении.
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Был задокументирован факт вымогательства взятки с иностранцев в сумме 1350 долларов.
Пограничников задержаны по статье ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Харькове при получении последней части неправомерной выгоды в размере 500 американских долларов.
Сейчас трем фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 с. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили на взятке одного из руководителей исправительного учреждения Донецкой области.