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Керівника виправної колонії викрили на хабарі у 60 тисяч гривень

Керівника виправної колонії викрили на хабарі у 60 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Співробітники СБУ викрили на хабарі одного з керівників виправної установи Донецької області. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

"Правоохоронці встановили, що посадовець спільно з підлеглим вимагали шістдесят тисяч гривень від одного з ув’язнених. За вказану суму посадовці обіцяли не погіршувати умови утримання та достроково звільнити засудженого", - йдеться у повідомленні.

Злочинця затримали на одній з автозаправок Торецька під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі тридцять тисяч гривень. Одного із керівників установи правоохоронці затримали у службовому кабінеті.

Зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчими СУ ГУ НП м. Києві за оперативного супроводження УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України завершено досудове слідство за фактом отримання заступником директора Державного підприємства "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" неправомірної вигоди у сумі 560 тис. гривень.

Українські Національні Новини

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