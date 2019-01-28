Руководителя исправительной колонии разоблачили на взятке в 60 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили на взятке одного из руководителей исправительного учреждения Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что чиновник совместно с подчиненным требовали шестьдесят тысяч гривен от одного из заключенных. За указанную сумму чиновники обещали не ухудшать условия содержания и досрочно освободить осужденного", - говорится в сообщении.
Преступника задержали на одной из автозаправок Торецкая при получении второй части неправомерной выгоды в размере тридцать тысяч гривен. Один из руководителей учреждения правоохранители задержали в служебном кабинете.
Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями СУ ГУ НП г. Киева при оперативном сопровождении УЗЭ в г. Киеве ДЗЭ ЧП Украины завершено досудебное следствие по факту получения заместителем директора Государственного предприятия "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту" Ледовый стадион" неправомерной выгоды в сумме 560 тыс. гривен.