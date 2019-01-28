Заступника директора столичного "Льодового стадіону" судитимуть за півмільйонний хабар

КИЇВ. 28 січня. УНН. Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчими СУ ГУ НП м. Києві за оперативного супроводження УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України завершено досудове слідство за фактом отримання заступником директора Державного підприємства "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" неправомірної вигоди у сумі 560 тис. гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури м. Києва.