Заступника директора столичного "Льодового стадіону" судитимуть за півмільйонний хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчими СУ ГУ НП м. Києві за оперативного супроводження УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України завершено досудове слідство за фактом отримання заступником директора Державного підприємства "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" неправомірної вигоди у сумі 560 тис. гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури м. Києва.
Вказані кошти посадовець одержав від представника ОСББ за можливість підключити резервний електричний кабель, що живить житловий будинок, до електричної підстанції, яка розташована на території стадіону.
Передача неправомірної вигоди відбулась у два етапи. Під час передачі другого траншу посадовця затримали на "гарячому".
На сьогодні обвинувальний акт відносно посадовця за ч. 4 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі) скеровано до суду.
Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, екс-директора льодового стадіону судитимуть за велетенську розтрату.