Екс-директора льодового стадіону судитимуть за велетенську розтрату

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Києві екс-керівника підприємства “Авангард” підозрюють у розкраданні майже 15 млн гривень. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

“За погодження прокуратури міста Києва слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві 28 листопада 2018 року повідомлено про підозру колишньому директору Державного підприємства Дитячо-юнацького учбово-спортивного центра профспілок міста Києва „Авангард“ за фактом розкрадання майже 15 млн гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю обладнання для льодової арени”, — йдеться у повідомленні.

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Так, за вказівкою директора підприємства “Авангард” на рахунки приватного товариства було перераховано майже 15 млн гривень за постачання обладнання для утворення і підтримання якісного штучного льоду на льодовій арені.

Проте в ході досудового розслідування з’ясувалося, що незважаючи на перераховані кошти, обладнання так і не було поставлено. А всі подальші фінансово-господарські відносини між підприємством та приватною фірмою, а саме складання додаткового договору зберігання вказаного обладнання, були скеровані на приховання злочину.

Наразі колишньому директору підприємства “Авангард” інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Крім того, в межах цього ж провадження у вересні 2018 року повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України посадовцю ТОВ “WМ-Україна”, який зобов’язувався поставити обладнання для льодової арени, згідно з договором про закупівлю товарів за державні кошти.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини вчинення вказаного злочину.

Як писав УНН, на початку листопаду у комунальну власність Києва було повернуто спорткомплекс “Авангард”.

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