Экс-директора ледового стадиона будут судить за огромную растрату
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Киеве экс-руководителя предприятия “Авангард” подозревают в хищении почти 15 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
“По согласованию прокуратуры города Киева следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г.Киеве 28 ноября 2018 года сообщено о подозрении бывшему директору Государственного предприятия Детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов города Киева ”Авангард“ по факту хищения почти 15 млн гривен бюджетных средств, выделенных на закупку оборудования для ледовой арены”, - говорится в сообщении.
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Так, по указанию директора предприятия “Авангард” на счета частного общества было перечислено почти 15 млн гривен за поставку оборудования для образования и поддержания качественного искусственного льда на ледовой арене.
Однако в ходе досудебного расследования выяснилось, что несмотря на перечисленные средства, оборудование так и не было поставлено. А все дальнейшие финансово-хозяйственные отношения между предприятием и частной фирмой, а именно составление дополнительного договора хранения указанного оборудования, были направлены на сокрытие преступления.
Сейчас бывшему директору предприятия “Авангард” инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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Кроме того, в рамках этого же производства в сентябре 2018 года сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины должностному ООО “WМ-Украина”, на котором было обязательство поставить оборудование для ледовой арены, согласно договору о закупке товаров за государственные средства.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершения указанного преступления.
Как писал УНН, в начале ноября в коммунальную собственность Киева был возвращен спорткомплекс “Авангард”.