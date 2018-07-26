Директор інституту МВС завдав у 2009 році збитків на майже 26 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Прокуратура оголосила підозру директору інституту МВС у завданні збитків державі на суму 14,4 млн грн, колишній будівельній компанії - на 11,5 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва №5, передає УНН.
“Київською місцевою прокуратурою № 5 спільно з ГВ БКОЗ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області повідомлено про підозру директору Державного спеціального проектного інституту МВС України, злочинна діяльність якого завдала мільйонних збитків державі”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що у 2009 році між інститутом та ЗАТ “Київміськбуд-1” було укладено договір про придбання адміністративної нежитлової будівлі на вул. Тимошенко у Оболонському районі столиці вартістю 14,4 млн гривень.
Інститут повністю розрахувався з будівельною компанією, однак будівля у його володіння так і не перейшла. У зв’язку з цим договір придбання нерухомості було розірвано у судовому порядку, а будівельну компанію зобов’язано повернути інституту сплачені кошти.
У подальшому директор інституту, не вживши жодних заходів для стягнення 14,4 млн гривень з підприємства-боржника і не маючи прав на вказану будівлю, уклав незаконний договір з фізичною особою, яка, за його пособництва, безоплатно заволоділа цим нерухомим майном, а потім виставила його на продаж за 1,25 млн доларів США.
Своїми діями директор інституту завдав матеріальних збитків державі у розмірі 14,4 млн грн, а також юридичній особі — правонаступниці збанкрутілого ЗАТ “Київміськбуд-1”, у сумі 11,5 млн гривень.
На сьогодні керівнику інституту оголошено підозру за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а його спільнику — за ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, суд по хабару 800 тисяч доларів детективу НАБУ перенесли на листопад.